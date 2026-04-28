28 апреля, 09:39

Песков заявил о мерах по ликвидации последствий мазутной аварии в Туапсе

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Ликвидация последствий мазутной аварии в Туапсе продолжается в штатном режиме и находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Работы по устранению последствий происшествия организованы на необходимом уровне.

Он также прокомментировал вопросы, связанные с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы, отметив, что ведётся напряжённая работа по предотвращению подобных ситуаций в будущем. В Кремле подчеркнули, что профильные структуры продолжают заниматься обеспечением безопасности критической инфраструктуры и снижением рисков повторения инцидентов.

«На должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий», — сказал представитель Кремля.

Жителей домов у НПЗ эвакуируют: что известно ситуации в Туапсе после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что в России прозвучали призывы к более жёсткому военному ответу на атаку ВСУ по объектам в Туапсе. В Госдуме заявили, что ответные действия должны значительно превосходить нанесённый удар. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы продолжаются, что требует усиления мер на линии боевого соприкосновения.

Милена Скрипальщикова
