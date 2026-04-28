Путин: В Туапсе люди справляются с вызовами после атак ВСУ
Владимир Путин.
Жители Туапсе справляются с вызовами после украинских атак, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев доложил ему о борьбе с пожаром.
«Люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьёзных угроз экологии в Туапсе. При этом такие последствия возможны, подчеркнул президент.
