Путин: В Туапсе люди справляются с вызовами после атак ВСУ

Жители Туапсе справляются с вызовами после украинских атак, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев доложил ему о борьбе с пожаром.

«Люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьёзных угроз экологии в Туапсе. При этом такие последствия возможны, подчеркнул президент.