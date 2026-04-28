Куренков: Утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил журналистам, что все нефтяные разливы, возникшие вследствие атаки ВСУ на Туапсе, ликвидированы. По его словам, профильные специалисты предпринимают меры для недопущения попадания нефти в реку Туапсе, располагая для этого необходимыми ресурсами.

«Если задумываться о том, что возможно какие-то осложнения, то мы на всякий случай силы наращиваем. В ближайшее время будут переброшены боновые заграждения», — уточнил Куренков.

В настоящее время установлено девять рядов плавучих заграждений для локализации нефтяных разливов на реке. Параллельно спасательные службы предпринимают меры по предотвращению попадания нефтепродуктов в морскую акваторию. Завтра ожидается прибытие сводной группы из 40 водолазов, которые займутся ликвидацией возможных последствий утечек.

Напомним, боновые заграждения представляют собой плавучие конструкции, используемые для ограничения распространения загрязняющих веществ на водной поверхности.

Ранее Владимир Путин признал, что атака на Туапсе, затронувшая энергетические объекты, несёт риск серьезных экологических последствий. Однако, по его словам, власти и спасательные службы успешно справляются с возникшей ситуацией. Президент упомянул об этом на совещании по безопасности выборов, приведя инцидент как пример угроз.