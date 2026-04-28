Глава МЧС прибыл на место тушения пожара в Туапсе
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.
Министр уже дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий ЧП и помощи населению.
Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе ввели режим ЧС.
