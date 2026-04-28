Губернатор Кубани назвал ситуацию с пожаром на НПЗ в Туапсе контролируемой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о текущей ситуации в Туапсе. По его словам, пожарные и спасатели ведут борьбу с огнем в крайне сложных условиях. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на трудности, ситуация находится под контролем. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей с улиц, прилегающих к очагу возгорания.
Губернатор Краснодарского края прибыл в Туапсе. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев
«Продолжаем наращивать группировку спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС», — подчеркнул Кондратьев.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, вызванного атакой беспилотников со стороны Украины, продолжаются. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют регулярный мониторинг качества воздуха в городе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову в ближайшие часы вылететь в Туапсе и на месте контролировать работу по тушению пожаров. Минувшей ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. Для граждан организовали пункт временного размещения на базе школы №6.
