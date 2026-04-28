Губернатор Кубани назвал ситуацию с пожаром на НПЗ в Туапсе контролируемой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о текущей ситуации в Туапсе. По его словам, пожарные и спасатели ведут борьбу с огнем в крайне сложных условиях. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на трудности, ситуация находится под контролем. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей с улиц, прилегающих к очагу возгорания.