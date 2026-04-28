Глава МЧС вылетел в Туапсе для контроля тушения пожара на НПЗ
Обложка © ТАСС / МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для контроля ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Решение принято по поручению президента Владимира Путина.
«По поручению президента страны глава МЧС России вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий», — сообщили в ведомстве.
Для борьбы с огнём наращивается группировка спасателей. Дополнительные силы направляются из Краснодарского края и Ростовской области.На месте продолжаются работы по локализации возгорания и устранению последствий. Ситуация находится под контролем экстренных служб.
«Вместе с замминистра Алексеем Кострубицким, начальником главного управления пожарной охраны Иваном Луневым, начальником ГУ НЦУКС Анатолием Елизаровым обсудили действия по ликвидации пожара 4 ранга сложности и проведению водолазных работ в акватории Чёрного моря», — отметили в министерстве.
Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. Для граждан организовали пункт временного размещения на базе школы №6.
