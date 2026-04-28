28 апреля, 18:19

Путин: Удар по Туапсе потенциально может вызвать последствия для экологии

Обложка © Life.ru

Удары ВСУ по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать серьёзные экологические последствия, отметил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Он обратил внимание, что киевский режим всё чаще прибегает к открытому террору против РФ и активнее наносит удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Что и произошло в Туапсе.

«Всё чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьёзные», — подчеркнул российский лидер.

Губернатор Кубани прибыл в Туапсе и показал видео из атакованного ВСУ города
Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе ввели режим ЧС. На место прибыли губернатор Краснодарского края и глава МЧС.

Александра Вишнякова
