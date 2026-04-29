Куренков сообщил о работе по защите реки Туапсе от попадания нефти
© Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kuchma
Специалисты работают над тем, чтобы нефть не попала в реку Туапсе. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что сил и средств для предотвращения разлива достаточно.
«Специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе, сил и средств для этого достаточно», — уточнил Куренков.
Напомним, что в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с предприятием. На территории округа ввели режим чрезвычайной ситуации. На место происшествия прибыли губернатор Краснодарского края и глава МЧС России.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.