Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 21:09

Куренков сообщил о работе по защите реки Туапсе от попадания нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kuchma

Специалисты работают над тем, чтобы нефть не попала в реку Туапсе. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что сил и средств для предотвращения разлива достаточно.

«Специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе, сил и средств для этого достаточно», — уточнил Куренков.

Жительница Туапсе рассказала о чёрных облаках после атаки дронов ВСУ на НПЗ

Напомним, что в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с предприятием. На территории округа ввели режим чрезвычайной ситуации. На место происшествия прибыли губернатор Краснодарского края и глава МЧС России.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar