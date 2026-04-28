В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального уровня

С 28 апреля на всей территории Туапсинского муниципального округа будет действовать режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Такое решение принято по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, о чём проинформировал оперативный штаб региона в своём Telegram-канале.

«С 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа», — говорится в сообщении.

Оперштаб региона сообщил, что работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, вызванного атакой беспилотников со стороны Украины, продолжаются. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют регулярный мониторинг качества воздуха в городе.