В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального уровня
С 28 апреля на всей территории Туапсинского муниципального округа будет действовать режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Такое решение принято по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, о чём проинформировал оперативный штаб региона в своём Telegram-канале.
«С 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа», — говорится в сообщении.
Оперштаб региона сообщил, что работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, вызванного атакой беспилотников со стороны Украины, продолжаются. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют регулярный мониторинг качества воздуха в городе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову в ближайшие часы вылететь в Туапсе и на месте контролировать работу по тушению пожаров. Минувшей ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. Для граждан организовали пункт временного размещения на базе школы №6.
