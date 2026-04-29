В Туапсе прибудут 40 водолазов для обследования морской акватории

В Туапсе 29 апреля прибудет группа из 40 водолазов, которая займётся обследованием акватории Чёрного моря на предмет утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

«Завтра прибудет сюда сводная группировка с количеством 40 водолазов, в том числе МЧС России, «Кубань-Спаса» и других подразделений», — подчеркнул он.

Ранее Александр Куренков сообщил, что все нефтяные разливы, возникшие вследствие атаки ВСУ на Туапсе, ликвидированы. По его словам, профильные специалисты предпринимают меры для недопущения попадания нефти в реку. В настоящее время установлено девять рядов плавучих заграждений для локализации нефтяных разливов на реке.