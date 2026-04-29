Отчёт за еврокредит: Военкор Коц назвал причину ударов ВСУ по Севастополю

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил, почему украинские силы продолжают атаковать Севастополь. По его мнению, такие действия не связаны напрямую с ситуацией на поле боя. Он считает, что атаки обусловлены необходимостью продемонстрировать результат западным партнёрам на фоне согласованного кредита в размере 90 млрд евро.

«ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», — цитирует Коца «Взгляд».

Напомним, что этой ночью в Севастополе расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражали атаку украинских беспилотников. Два дрона были ликвидированы.