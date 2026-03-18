Экспорт российской пшеницы в марте может достичь 4,5 миллиона тонн

«Экспорт пшеницы в марте 2026 года может достичь 4,3-4,5 млн тонн, что может стать вторым результатом после марта 2023 года. За первые 16 дней марта вывезено около 2,1 млн тонн пшеницы», — рассказали в центре.

Позитивно на перспективы урожая влияют и погодные условия. На большей части Центрального федерального округа снег растает уже к следующей неделе, что снижает риск выпревания. Ледяная корка, образовавшаяся ранее, также исчезнет без вреда для посевов. На юге страны ожидаются осадки, которые поддержат оптимальный уровень влажности почвы. Сев ранних яровых культур набирает обороты.

Ранее сообщалось, что российский чай продолжает укреплять позиции на внешних рынках: по итогам 2025 года экспортная выручка выросла на 11% и превысила 96 миллионов долларов. Крупнейшим покупателем стала Белоруссия, закупившая продукцию на 44 миллиона долларов. Далее следуют Казахстан (17 миллионов) и Азербайджан (7 миллионов долларов).