Восток пьёт российский чай: РФ нарастила поставки в ОАЭ до рекордных значений

Российский чай вновь набирает популярность на мировом рынке. В 2025 году выручка от его экспорта выросла сразу на 11% и превысила 96 миллионов долларов. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр Агроэкспорт.

В натуральном выражении поставки превысили 12 тысяч тонн. При этом крупнейшими покупателями стали Белоруссия (более 44 млн долларов), Казахстан (свыше 17 млн) и Азербайджан (7 млн долларов). Основным экспортным продуктом остаётся чёрный чай – его доля в структуре поставок составила 78%. На зелёный чай пришлось 16%, а остальное – на оба вида с вкусо-ароматическими добавками.

Отдельное внимание эксперты обратили на рост поставок в ОАЭ. В 2025 году Россия экспортировала туда 87 тонн чая на 274 тысячи долларов – это максимальный показатель за всю историю наблюдений. По сравнению с прошлым годом объёмы выросли в восемь раз в натуральном выражении и в 2,3 раза – в денежном.

При этом абсолютный рекорд по экспорту чая из России был установлен в 2021 году – тогда за рубеж было поставлено около 22 тысяч тонн на сумму более 115 миллионов долларов.

Ранее Life.ru писал, что Россия нарастила экспорт пшеницы в феврале – за первые 20 дней месяца за рубеж отправлено 1,66 млн тонн, что на 10,6% больше прошлогоднего показателя. Темпы роста, впрочем, замедлились, а поставки ячменя и кукурузы сократились. Лидером среди покупателей остаётся Египет, но заметно выросли отгрузки в Кению и Турцию после снятия импортных ограничений.