Россия за февраль нарастила экспорт пшеницы на 10,6%

Россия с 1 по 20 февраля отгрузила на экспорт 1,66 млн тонн пшеницы. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Российского зернового союза пишет «Интерфакс».

Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина уточнила, что темпы роста замедлились: в первой декаде они составляли 48,6%. По её прогнозу, за февраль отгрузки могут составить 1,8–1,85 млн тонн против 1,9 млн в феврале 2025 года.

Экспорт ячменя продолжил падение, но замедлился: минус 16,7% (до 206 тыс. тонн) против 68% в первой декаде. Кукуруза снизилась на 15,6% (до 198,3 тыс. тонн).

Пшеница в феврале поставлялась в 19 стран (год назад — в 26). Лидирует Египет (416,9 тыс. тонн, но это на 42% меньше). На второе место вышла Кения (251,7 тыс. тонн, все отгрузки в первой декаде). На третьем месте Турция — после того как был снят запрет на импорт, отгрузки туда возросли почти в 2,9 раза и составили 214,2 тысячи тонн.

На днях стало известно, что Россия заняла шестое место в мире по экспорту картофельных чипсов. В 2025 году поставки достигли 56 тысяч тонн на 248 млн долларов — рост на 23% за год и в 2,6 раза за пять лет. В 2026-м страна может войти в топ-5. При этом внутри России продажи падают из-за цен и смены привычек.