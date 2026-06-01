Правительство временно запретило экспорт авиакеросина
Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение касается топлива для реактивных двигателей, в том числе купленного на биржевых торгах.
Запрет будет действовать до 30 ноября. В правительстве объяснили, что мера нужна для надёжного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом.
«Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах», — говорится в сообщении кабмина.
Под исключение попал авиакеросин, который находится в технологических ёмкостях и используется воздушными судами по пути следования. Также запрет не затронет партии, уже проходящие таможенные процедуры.
Кроме того, ограничение не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям.
Ранее в России уже ввели ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Этот запрет действует с начала года до 31 июля. С 2 апреля вывоз бензина также ограничили для производителей. Такие меры власти объясняли необходимостью стабилизировать внутренний рынок топлива.
