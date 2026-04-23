ФАС: Цены на топливо в России остаются стабильными и растут в пределах инфляции

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что ситуация с ценами на автомобильное топливо в России остаётся стабильной, а розничный рост укладывается в уровень инфляции. Итоги текущей ситуации на топливном рынке озвучил глава ФАС Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства.

«По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна, динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, а волатильность оптового рынка сглажена», — сказал он.

Региональным подразделениям антимонопольной службы поручено усилить контроль за розничными и мелкооптовыми продажами топлива. Особое внимание планируется уделить периоду сезонного спроса, связанному с сельскохозяйственными работами.

В настоящее время в производстве территориальных органов ФАС находится 10 дел, связанных с возможными нарушениями антимонопольного законодательства на топливном рынке. Также напомнено о действующих ограничениях на экспорт топлива, включая запрет на вывоз бензина и дизеля для непроизводителей, а также отдельный запрет на экспорт бензина для производителей.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский рынок топлива находится в полностью сбалансированном состоянии. По его словам, дефицита бензина и дизельного топлива в стране не фиксируется. Он отметил, что производство и потребление находятся в устойчивом равновесии, а сам рынок сохраняет стабильность.