К майским праздникам изменятся цены на бензин. Сколько будет стоить топливо на АЗС и что происходит на рынке К майским праздникам растёт спрос на бензин. При этом обстановка на топливном рынке складывается противоречивая. Как будут меняться цены на топливо к началу следующего месяца? 19 апреля, 21:45 Экономисты дали прогноз цен на бензин к майским праздникам.

Что происходит на топливном рынке во второй половине апреля

По данным Росстата от 15 апреля, розничные цены на бензин за неделю с 7 по 13 апреля выросли всего на 0,09% — после роста на 0,36% в третьей декаде марта. АИ-92 сейчас стоит 63,36 рубля за литр, АИ-95 — 68,79 рубля. С начала года бензин подорожал на 3,32%, уже обогнав общую инфляцию в 3,15%.

— Торможение розничных цен связано с тем, что со 2 апреля правительство полностью запретило экспорт бензина — теперь для всех участников рынка, включая производителей. Мера насыщает внутренний рынок и снимает напряжение на биржевом уровне, хотя до колонок это доходит с лагом в несколько недель. При этом оптовые котировки на Петербургской бирже с начала года выросли примерно на 20% — именно они формируют ценовой ориентир, который водители видят на АЗС чуть позже, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

Во второй половине весны заметно усиливаются факторы роста цен на бензин. Закономерно растёт спрос на топливо со стороны сельхозсектора, автолюбителей и дачников. Сегодня плановые и особенно внеплановые ремонты российских НПЗ сократили предложение на рынке, однако все эти факторы эффектно нивелируются сбалансированной и эффективной регуляторной работой профильных органов власти. Такое мнение высказал член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Как изменятся цены на бензин к майским праздникам

К майским праздникам резкого скачка не будет, но и дешевле бензин не станет. Пик потребительского спроса аналитики ожидают в мае — дачный сезон, посевная, первые длинные поездки. Запрет экспорта, действующий до 31 июля, — страховка от дефицита, а не инструмент снижения цен. За весь 2025 год бензин подорожал на 10,78% при инфляции 5,59%, и в этом году тенденция та же. Ждать скидок на заправке перед праздниками не стоит. Такой прогноз сделал Алексей Иванов.

— Из объективных триггеров, влияющих на рост цен, остаётся эффект от повышения в начале текущего года НДПИ и НДС. Вполне логично ожидать роста цен на бензин к середине мая в диапазоне 0,5–1%, причём, скорее всего, нужно ориентироваться по нижней границе прогноза. При отсутствии сбоев и форс-мажоров к 15 мая ориентир для бензина марки АИ-95 составляет 69,90 – 72 рубля, — отметил Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева