Евросоюзу стоило бы сформировать специализированную рабочую группу для участия в переговорном процессе по украинскому урегулированию. С такой инициативой выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в беседе с журналистами телеканала RTE.

Она заявила, что у Евросоюза есть все необходимые институты, которые могли бы собрать такую команду, потому что переговоры всегда требуют коллективных усилий. Каллас пояснила, что люди, вошедшие в эту группу, обязаны досконально разбираться в российской повестке. По её словам, внутри команды могут быть как «хорошие полицейские», так и «плохие полицейские», однако главное условие — все они должны жёстко отстаивать европейские интересы. При этом глава евродипломатии предупредила: прежде чем садиться за стол переговоров, Брюсселю необходимо выработать единую позицию в сфере безопасности.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский выступил на саммите Северо-Балтийской восьмёрки с требованием обязательно привлечь Европу к диалогу с Россией. Он заявил, что европейские государства непременно должны находиться за столом любых переговоров по урегулированию конфликта. По его утверждению, Европа неспособна быть нейтральным посредником, так как уже заняла сторону Украины. Своё требование он обосновал ранее принятыми в отношении России решениями, в частности санкционными мерами.