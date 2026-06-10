Зеленский заявил о необходимости участия Европы в переговорах с Россией

По его словам, европейские страны должны присутствовать за столом любых переговоров, связанных с урегулированием конфликта. Он подчеркнул, что Европа не может выступать в роли нейтрального посредника, поскольку занимает сторону Украины. Зеленский связал такую позицию с уже принятыми решениями в отношении России, включая санкционные меры.

А ранее Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах увеличить число атак по России с применением беспилотников и ракет. По его словам, Киев намерен выйти на такой уровень производства и применения вооружений, который позволит «отвечать в полной мере». В то же время он сознался, что дроны, залетавшие в воздушное пространство стран Прибалтики, были украинскими. Правда, экс-комик поспешил оговориться, заверив, что подобные инциденты носят «единичный характер» и массовыми их назвать нельзя.