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Регион
9 июня, 23:58

Зеленский заявил о необходимости участия Европы в переговорах с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости участия Европы в переговорах с Россией. Об этом он рассказал на саммите Северо-Балтийской восьмёрки.

По его словам, европейские страны должны присутствовать за столом любых переговоров, связанных с урегулированием конфликта. Он подчеркнул, что Европа не может выступать в роли нейтрального посредника, поскольку занимает сторону Украины. Зеленский связал такую позицию с уже принятыми решениями в отношении России, включая санкционные меры.

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А ранее Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах увеличить число атак по России с применением беспилотников и ракет. По его словам, Киев намерен выйти на такой уровень производства и применения вооружений, который позволит «отвечать в полной мере». В то же время он сознался, что дроны, залетавшие в воздушное пространство стран Прибалтики, были украинскими. Правда, экс-комик поспешил оговориться, заверив, что подобные инциденты носят «единичный характер» и массовыми их назвать нельзя.

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