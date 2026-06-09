Зеленский нелепо оправдался перед странами Балтии за украинские дроны

Владимир Зеленский публично сознался, что дроны, залетавшие в воздушное пространство стран Прибалтики, были украинскими. Признание прозвучало во время его совместной пресс-конференции с лидерами Северной Европы и Балтии.

Правда, экс-комик поспешил оговориться, заверив, что подобные инциденты носят «единичный характер» и массовыми их назвать нельзя.

«Если в небе Латвии, Литвы, Эстонии… когда появляется украинский дрон… это не массово. Единичные такие случаи были», — ответил он.

Однако назвать ситуацию «единичным случаем» довольно сложно. Напомним, украинские дроны с конца марта уже неоднократно вторгались в небо над Латвией, Литвой и Эстонией. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже призывал Киев убрать свои аппараты подальше от границ республики. В Латвии же ситуация и вовсе обернулась правительственным коллапсом — премьер Эвика Силиня объявила об отставке всего кабинета как раз после инцидентов с БПЛА. А накануне литовскому руководству и президенту страны пришлось экстренно спускаться в бункер, спасаясь от очередного украинского беспилотника.

Ситуация становится всё более карикатурной, поскольку ранее Владимир Зеленский предложил странам Прибалтики оригинальную схему: пусть они сами заплатят Украине за отлов её же дронов-камикадзе. При этом Зеленский не дал никаких гарантий, что запуски украинских БПЛА в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии прекратятся. Фактически он предложил соседям спонсировать решение проблемы, которую сам же и создал.