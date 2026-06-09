ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 11:44

Зеленский предложил Прибалтике заплатить Украине за отлов её же дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Владимир Зеленский представил лидерам стран Балтии своё видение совместной борьбы с дронами ВСУ. По информации Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», украинская сторона предложила балтийским партнёрам свою экспертизу и ресурсы для перехвата дронов-камикадзе, с условием, что расходы покроют сами балтийские страны.

«Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — сказал Зеленский.

При этом экс-комик не предоставил заверений относительно прекращения запусков украинских БПЛА в воздушное пространство стран Балтии.

«Пусть не просят»: Страны Балтии хотят оставить без защиты НАТО из-за России
«Пусть не просят»: Страны Балтии хотят оставить без защиты НАТО из-за России

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался об инцидентах с украинскими беспилотниками в Прибалтике. По его словам, участившиеся случаи нарушения воздушного пространства усиливают напряжённость в регионе. Такой тренд повышает риск военного сценария в Европе. С конца марта дроны ВСУ неоднократно залетали на территорию Литвы, Латвии, и Эстонии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar