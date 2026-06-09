Зеленский предложил Прибалтике заплатить Украине за отлов её же дронов

Владимир Зеленский представил лидерам стран Балтии своё видение совместной борьбы с дронами ВСУ. По информации Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», украинская сторона предложила балтийским партнёрам свою экспертизу и ресурсы для перехвата дронов-камикадзе, с условием, что расходы покроют сами балтийские страны.

«Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — сказал Зеленский.

При этом экс-комик не предоставил заверений относительно прекращения запусков украинских БПЛА в воздушное пространство стран Балтии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался об инцидентах с украинскими беспилотниками в Прибалтике. По его словам, участившиеся случаи нарушения воздушного пространства усиливают напряжённость в регионе. Такой тренд повышает риск военного сценария в Европе. С конца марта дроны ВСУ неоднократно залетали на территорию Литвы, Латвии, и Эстонии.