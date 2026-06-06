Страны Прибалтики не вправе рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провокационные действия против Российской Федерации. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они её не получат», — сказал собеседник агентства.

Картайзер прокомментировал сообщения о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Москвой и отдельными восточноевропейскими государствами, в частности с прибалтийскими республиками. По словам парламентария, НАТО является оборонительным союзом, а механизмы коллективной защиты должны применяться исключительно в случае прямой агрессии против государства-члена альянса, а не в ситуациях, когда отдельные страны сами способствуют нагнетанию напряжённости.

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что вооружённое нападение на одну из стран НАТО рассматривается как агрессия против всего блока. Однако, как подчеркнул евродепутат, это не должно работать как индульгенция для тех, кто целенаправленно идёт на конфронтацию с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что в эстонском Выруском уезде, который граничит с Псковской областью, замечена британская бронетехника. Её задействовали в рамках натовских манёвров «Весенний шторм». Участники учений отрабатывали сценарии боевых столкновений подразделениями ВС России.