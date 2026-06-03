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3 июня, 06:51

MWM: Британские танки Challenger 2 заметили в Эстонии у границ Псковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

В эстонском Выруском уезде, который граничит с Псковской областью, замечена британская бронетехника. Речь идёт о танках Challenger 2, развёрнутых вооружёнными силами Соединённого Королевства, информирует Military Watch Magazine.

«Британская армия развернула танки Challenger 2 ради учений в эстонском Выруском уезде, на маленькой территории, расположенной прямо на границе с Россией», — говорится в материале.

Согласно публикации, технику задействовали в рамках натовских манёвров «Весенний шторм». Участники учений отрабатывали сценарии боевых столкновений подразделениями ВС России на компактном участке местности, прилегающем к российской границе.

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Тем временем восточную границу Эстонии начали оборудовать системами противодействия дронам — об этом ранее уведомил министр внутренних дел республики Игорь Таро, уточнив, что первые образцы уже введены в эксплуатацию. Стационарные установки, предназначенные для выявления и отслеживания летательных аппаратов, появились на трёх сухопутных отрезках на юго-востоке страны. Оборудование смонтировали на участке от погранперехода Лухамаа на рубеже с Россией до места, где сходятся территории трёх государств — Эстонии, Латвии и Российской Федерации.

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Юрий Лысенко
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