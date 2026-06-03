Эстония разместит военный городок прямо у границы с Россией

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил, что строительство военного городка в приграничной Нарве начнётся в 2026 году. Как передаёт ERR, власти города уже в июне готовы поддержать проект, что позволит ускорить подготовку к государственному тендеру и обеспечить присутствие эстонских сил обороны.

«Ханно Певкур заявил, что создание военного городка в Нарве начнется уже в текущем году», — говорится в публикации.

Певкур назвал это решение стратегическим для национальной безопасности, направленным на укрепление обороноспособности и усиление государственного присутствия в Нарве.

До этого сообщалось, что восточную границу Эстонии начали оборудовать системами противодействия дронам. Стационарные установки, предназначенные для выявления и отслеживания летательных аппаратов, появились на трёх сухопутных отрезках на юго-востоке страны. Оборудование смонтировали на участке от погранперехода Лухамаа на рубеже с Россией до места, где сходятся территории трёх государств — Эстонии, Латвии и РФ.