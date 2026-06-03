Кошельки пустеют: новые платежи за газ довели эстонцев до отчаяния

В Эстонии с начала июня выросли тарифы на газ. Это вызвало волну негодования среди жителей, которые активно высказываются в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

Теперь все потребители обязаны ежемесячно платить 7,32 евро независимо от объёмов потребления. Сверх этого добавляется ещё 11 центов за каждый кубометр топлива.

Одним из первых возмутился активист Андрей Заренков. Он отметил, что небольшие прибавки к пенсиям и скромные дотации на детей и инвалидов несопоставимы с новыми коммунальными расценками. По его мнению, такая политика выглядит издевательской.

Другие пользователи выразились жёстче. Они считают, что власти сознательно испытывают терпение народа и ведут страну к банкротству. Люди чувствуют себя загнанными в угол и не видят справедливости в установлении тарифов.

Нашлись и те, кто уже смирился. Одна из подписчиц философски заметила, что после скачка цен на отопление ей «ничего не страшно».

«Детям — 20 евро, а себе тысячу евро. Молодцы», — написал один из читателей Заренкова.

Вера в то, что власти пересмотрят решение, у эстонцев, быстро угасает.

Ранее Life.ru писал, что страны ЕС в мае заметно сократили закупки сжиженного природного газа — до 11,65 млрд кубометров, что стало самым низким показателем за восемь месяцев на фоне усиления конкуренции за сырьё на мировом рынке, особенно со стороны Азии. При этом с начала года объём поставок СПГ в Европу достиг 62,5 млрд кубометров, что на 5% больше, чем годом ранее.