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3 июня, 06:24

Дмитриев: В ЕС осознают, что причиной энергокризиса стал отказ от ресурсов из РФ

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Европа наконец начинает осознавать, что надвигающийся на Евросоюз энергокризис стал следствием отказа от закупок российских углеводородов. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

В качестве примера он привёл Германию, куда раньше поступало 55% всего российского газового экспорта. Сейчас в стране, по словам Дмитриева, фактически происходит деиндустриализация — предприятия одно за другим закрываются.

Глава РФПИ также обратил внимание на рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его самым низким за всю историю немецких канцлеров. Именно поэтому, добавил он, Германия и другие европейские страны будут представлены на форуме, в том числе членами партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает гораздо более прагматичный подход к сосуществованию с Россией.

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Сам Фридрих Мерц, впрочем, блещет оптимизмом. Выступая на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове, он выразил уверенность, что страну ждёт период подъёма. Канцлер призвал немцев отбросить упаднические настроения, несмотря на текущие трудности, призвав их не унывать и верить в лучшее. Напомним: месяц назад он говорил, что немцам пора отвыкать от стабильного благополучия и выходить из зоны комфорта. Согласно опросу INSA, Мерц стал самым непопулярным политиком Германии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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