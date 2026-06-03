Европа наконец начинает осознавать, что надвигающийся на Евросоюз энергокризис стал следствием отказа от закупок российских углеводородов. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

В качестве примера он привёл Германию, куда раньше поступало 55% всего российского газового экспорта. Сейчас в стране, по словам Дмитриева, фактически происходит деиндустриализация — предприятия одно за другим закрываются.

Глава РФПИ также обратил внимание на рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его самым низким за всю историю немецких канцлеров. Именно поэтому, добавил он, Германия и другие европейские страны будут представлены на форуме, в том числе членами партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает гораздо более прагматичный подход к сосуществованию с Россией.