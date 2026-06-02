Дмитриев: ПМЭФ показывает победу суверенного партнёрства над глобализмом

Петербургский международный экономический форум на этой неделе привлёк внимание представителей более чем 130 государств. Такой интерес отражает глобальный сдвиг в международной повестке. Страны всё чаще выбирают суверенное партнёрство вместо устаревших моделей глобализма. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее о намерении посетить ПМЭФ сообщил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер. Политик рассматривает форум как площадку для диалога. Он планирует обсудить экономические интересы ФРГ и найти точки соприкосновения с российскими партнёрами.