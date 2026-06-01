Депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о намерении принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам политика, участие в форуме он рассматривает как возможность для диалога и продвижения экономических интересов Германии. Фронмайер отметил, что представители его партии выступают за сохранение контактов с различными торговыми партнёрами, включая Россию.

Депутат также раскритиковал курс действующего Правительства ФРГ, заявив, что канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль отказываются от дипломатического взаимодействия по идеологическим причинам. По его словам, АдГ, напротив, стремится к восстановлению экономических возможностей, в том числе в сфере доступной энергетики.

Учувствовать в ПМЭФ также планируют и другие представители партии «Альтернатива для Германии», включая депутата Бундестага Штеффена Котре и главу отделения АдГ в Саксонии Йорга Урбана.

Ранее стало известно об участии в ПМЭФ американской журналистки Кэндис Оуэнс, особенно известной по расследованию «реального пола» первой леди Франции Брижит Макрон. На её социальные сети подписаны миллионы человек.