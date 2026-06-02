Самый непопулярный политик Германии Мерц пообещал стране «хорошие времена»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц убеждён, что страну ожидает период подъема. Такое заявление он сделал в ходе Восточногерманского экономического форума в Бад-Зарове (федеральная земля Бранденбург), трансляцию которого вел телеканал Phoenix.

Политик призвал отказаться от упаднических настроений на фоне текущих сложностей. «Нет причины для пессимизма и изображения будущего нашей страны в мрачном свете», — подчеркнул глава правительства.

Он выразил уверенность, что лучшие годы для государства не остались в прошлом. По словам канцлера, впереди немцев ждут «хорошие времена», если приложить совместные усилия.

Мерц отдельно отметил, что это касается как восточных, так и западных регионов, а также всей Европы в целом. Ключевым условием успеха он назвал работу «вместе, а не против друг друга».

В своей речи глава Правительства ФРГ также призвал оставить в стороне «партийно-политические игры» ради общего блага. Выступление было сосредоточено на необходимости консолидации для преодоления экономических неурядиц.