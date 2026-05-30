Пушков предложил создать «Клуб 13 процентов» для Макрона, Стармера и Мерца

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на падение популярности европейских лидеров. По его мнению, «Клуб 13 процентов» будет только пополняться.

Поводом для ироничного замечания послужили свежие данные по рейтингам глав трёх крупных держав. У президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца этот показатель, по словам Пушкова, не превышает 13%.

«В общем, пора этой троице создать для евроруководителей «Клуб 13 процентов», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Парламентарий уверен, что вскоре в этом клубе появится много новых участников.

«С учётом того, с какими проблемами сталкивается Европа, сей клуб только будет расширяться. Оптимизм, объятия и улыбки демонстрируют исключительно евроэлитарии на сходках Евросоюза. Сами же европейцы охвачены растущим пессимизмом», — заключил Пушков.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком страны по версии опроса института INSA, заняв последнее место среди 20 общественных и государственных деятелей. В мае его личный рейтинг упал до 13%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений.