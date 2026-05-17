Daily Mail: Стармер покинет пост премьера Британии по собственной воле

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение об уходе с занимаемой должности по собственной воле. Как сообщает обозреватель издания Daily Mail Дэн Ходжес, ссылаясь на информированные источники в кабмине, премьер уже поставил в известность о своих планах ближайшее окружение.

Неназванный член кабинета министров пояснил журналистам, что премьер отдаёт себе отчёт в сложившейся в стране ситуации и намерен покинуть свой пост «достойно». При этом, когда именно Стармер объявит об отставке, пока остаётся неясным, отмечает Ходжес.

Напомним, накануне в центре Лондона началась масштабная акция против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Протестующие собрались в районе Рассел-сквер, заняли улицу Кингсвей и близлежащие переулки. Участники вышли с флагами Англии, Великобритании, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Толпа скандировала лозунги против Стармера, миграционной политики правительства и ограничений свободы слова.