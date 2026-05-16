В центре Лондона началась масштабная акция против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Протестующие собрались в районе Рассел-сквер, заняли улицу Кингсвей и близлежащие переулки.

Участники вышли с флагами Англии, Великобритании, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Толпа скандировала лозунги против Стармера, миграционной политики правительства и ограничений свободы слова.

Позже демонстранты прошли маршем к Даунинг-стрит, где находится резиденция главы британского кабмина, а затем начали митинг у здания парламента. На месте дежурят тысячи полицейских, также задействованы служебные машины и автозаки.

Организатором марша выступил правый активист Томми Робинсон. Накануне он призвал британцев не обращать внимания на угрозы и давление со стороны властей.

На Парламентской площади установили сцену, с которой выступают правые политики и активисты. Из динамиков звучат патриотические композиции, включая гимн Уильяма Блейка «Иерусалим», который в Британии нередко называют народным гимном.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил поддержку участникам массового митинга в Лондоне. Обращение к демонстрантам он опубликовал в соцсети X. Митинг проходит на фоне критики британского правительства. По данным местных СМИ, акция собрала уже не менее 70 тысяч человек.