Во время первомайской демонстрации в Берлине пострадали 10 полицейских

По меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время первомайской демонстрации в берлинских районах Кройцберг и Нойкёльн. Как сообщил профсоюз германской полиции (GdP), большую часть дня обстановка оставалась спокойной, однако под конец акции леворадикалы забросали стражей порядка бутылками и петардами.

Около полуночи так называемый чёрный блок в масках добрался до конечной точки шествия у площади Зюдштерн. Там начались потасовки и нападения на полицейских. Десять стражей порядка получили лёгкие травмы. До этого момента, несмотря на местами напряжённую атмосферу, всё оставалось тихо.

Первомайская демонстрация «Революционный Первомай» собрала, по данным полиции, 10 тысяч человек, а по оценкам организаторов — 30 тысяч. Акция прошла под знаком ближневосточного конфликта. Участники несли палестинские флаги и скандировали на немецком и английском: «Viva, viva Palestina» («Да здравствует Палестина») и «Free, free Palestine» («Свобода Палестине»). Другие плакаты призывали отказаться от гонки вооружений и возврата к обязательному призыву. Порядок в городе обеспечивали около 5 тысяч полицейских.

Левые настроения традиционно сильны в Кройцберге. Там до сих пор соседствуют с жилыми домами так называемые сквоты — брошенные здания, где нелегально живут анархисты и радикалы. Первые беспорядки 1 мая произошли здесь ещё в 1987 году: тогда радикалы жгли машины, громили магазины и устроили пожар на станции метро. С годами район стал заметно спокойнее.

Ранее в Лондоне прошёл митинг сторонников Палестины, на котором были задержаны более 500 человек. Среди демонстрантов заметили музыканта — Роберта дель Ная из британской группы Massive Attack. В руках он держал плакат с надписью: «Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action».