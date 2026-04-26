«Еврейскую бригаду» выгнали с антифашистского шествия в Милане

Традиционное шествие по случаю 81-й годовщины освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации обернулось скандалом. Колонну активистов «Еврейской бригады» в сопровождении полиции пришлось вывести с мероприятия.

Продвижение группы заблокировали протестующие — сторонники Палестины и левых организаций. Они встретили участников свистом и отказались пропускать их дальше. Полицейские в экипировке для подавления беспорядков увели колонну с основной части марша.

Причиной конфликта стала символика «Еврейской бригады», которую протестующие связали с современными действиями Израиля. Это вызвало резкое неприятие со стороны оппонентов.

Представители еврейской группы заявили, что в адрес их участников звучали оскорбления, в том числе антисемитские. Одна из фраз, которую они приводят: «Вы недоделанное мыло».

«Еврейская бригада» — это мемориальное объединение и волонтёрское сообщество. Организация сохраняет историю одноимённого воинского формирования. Бригада сражалась в рядах союзных войск во время Второй мировой войны.

Ранее в Лондоне неизвестные попытались поджечь синагогу Kenton United. Ущерб оказался незначительным. Пострадавших нет. Это уже не первый подобный случай. Ранее аналогичные попытки зафиксировали в Финчли, Голдерс-Грин и Хендоне. Также злоумышленники пытались поджечь коммерческое помещение, связанное с еврейской общиной. За несколько дней до этого правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге другой синагоги.