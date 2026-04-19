В Лондоне пытались поджечь синагогу Kenton United

В Лондоне совершена попытка поджога синагоги Kenton United на севере британской столицы. Об этом 19 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на благотворительную организацию Community Security Trust, занимающуюся безопасностью еврейской общины Великобритании. Внутри здания зафиксирован незначительный ущерб от дыма, пострадавших нет, конструкция синагоги не повреждена.

«Нам известно об очередной попытке поджога, на этот раз направленной против синагоги на севере Лондона, после аналогичных недавних инцидентов, направленных против еврейской общины в Финчли, Голдерс-Грин и Хендоне», — говорится в заявлении организации.

Также была совершена попытка поджога коммерческого помещения, связанного с еврейской общиной. За несколько дней до этого полиция задержала двух подозреваемых в поджоге другой синагоги в столице. Тем временем территория вокруг израильского посольства в Лондоне была оцеплена после сообщений об обстреле с дронов, перевозивших «опасные вещества».

Позже полиция заявила, что обнаруженные предметы не содержали вредных веществ. Лондонская полиция пока не комментировала инцидент с синагогой. Нападения на еврейские объекты в британской столице участились в последние недели.

Ранее в Амстердаме у внешней стены еврейской школы произошёл взрыв, ущерб оказался небольшим. Мэр Фемке Халсема назвала это «трусливым актом агрессии», выразив понимание страха и гнева еврейских жителей, которые всё чаще сталкиваются с антисемитизмом. Она подчеркнула, что школа и город должны быть безопасными для евреев.