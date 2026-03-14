14 марта, 09:19

В Амстердаме произошёл взрыв у еврейской школы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladirina32

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladirina32

В Амстердаме у внешней стены еврейской школы в районе Бюйтенвельдерт произошёл взрыв. Как сообщает телеканал AT5, на место прибыли полиция и пожарные, ущерб оказался небольшим.

Мэр города Фемке Халсема назвала случившееся «трусливым актом агрессии».

«Я понимаю страх и гнев еврейских жителей Амстердама. Они всё чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо. Школа должна быть местом, где дети могут безопасно получать образование. Амстердам должен быть местом, где евреи могут безопасно жить», — заявила Халсема.

Это уже третье нападение на объекты, связанные с еврейской общиной, в странах Бенилюкса за последнее время. Ранее неизвестные подожгли синагоги в Роттердаме и бельгийском Льеже. Также стало известно о взрыве возле посольства США в норвежском Осло. А в Мичигане мужчина на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу из винтовки. Охранники застрелили нападавшего на месте.

Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в США

Александра Мышляева
