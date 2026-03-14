В Амстердаме произошёл взрыв у еврейской школы

В Амстердаме у внешней стены еврейской школы в районе Бюйтенвельдерт произошёл взрыв. Как сообщает телеканал AT5 , на место прибыли полиция и пожарные, ущерб оказался небольшим.

«Я понимаю страх и гнев еврейских жителей Амстердама. Они всё чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо. Школа должна быть местом, где дети могут безопасно получать образование. Амстердам должен быть местом, где евреи могут безопасно жить», — заявила Халсема.