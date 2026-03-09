Взрыв произошёл у синагоги в бельгийском Льеже
Место происшествия. Обложка © X / Breaking7Newss
В бельгийском городе Льеж неизвестные устроили взрыв рядом с синагогой. По данным VRT, никто не пострадал, однако зданию причинён ущерб — вылетели стёкла. Мэр Вилли Демейер назвал произошедшее актом антисемитизма.
«Недопустимо, что мы переносим конфликты за рубежом в наш город», — заявил глава города.
Расследование взяло на себя антитеррористическое подразделение местной полиции. Район оцепили, движение по улице перекрыли.
Вчера утром стало известно о взрыве возле посольства США в норвежском Осло. Детали инцидента пока что неизвестны, о пострадавших не сообщалось.
