Взрыв произошёл у синагоги в бельгийском Льеже

В бельгийском городе Льеж неизвестные устроили взрыв рядом с синагогой. По данным VRT, никто не пострадал, однако зданию причинён ущерб — вылетели стёкла. Мэр Вилли Демейер назвал произошедшее актом антисемитизма.

«Недопустимо, что мы переносим конфликты за рубежом в наш город», — заявил глава города.

Расследование взяло на себя антитеррористическое подразделение местной полиции. Район оцепили, движение по улице перекрыли.

Вчера утром стало известно о взрыве возле посольства США в норвежском Осло. Детали инцидента пока что неизвестны, о пострадавших не сообщалось.