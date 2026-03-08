Возле посольства США в Осло произошёл взрыв
Обложка © Wikipedia / Ahz
Возле посольства США в Осло прогремел взрыв. По данным полиции Норвегии, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом пишет Reuters.
«Громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло», — говорится в публикации. О пострадавших ничего не сообщается.
