8 марта, 01:02

Возле посольства США в Осло произошёл взрыв

Обложка © Wikipedia / Ahz

Возле посольства США в Осло прогремел взрыв. По данным полиции Норвегии, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом пишет Reuters.

«Громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло», — говорится в публикации. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее в Бейруте был атакован отель Ramada. По предварительным данным, удар пришёлся на один из номеров. В результате удара беспилотника по гостинице на набережной в центре Бейрута погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
