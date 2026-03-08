Отель Ramada подвергся атаке в центре Бейрута, три человека погибли
Обложка © X / SaadAbedine
В Бейруте атакован отель Ramada, сообщает Reuters. В отеле сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, удар пришёлся на один из номеров.
Отель Ramada подвергся атаке в центре Бейрута. Видео © X / SaadAbedine
В результате удара беспилотника по гостинице на набережной в центре Бейрута погибли три человека, ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed со ссылкой на источник в службе безопасности.
«По предварительным данным, три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по номеру в одной из гостиниц на Рауше», — уточняется в публикации.
Ранее беспилотник атаковал гостиницу в городе Сулеймания на востоке Ирака. В соцсетях появились видео с места событий, на которых видно возгорание здания. Дополнительной информации о последствиях пока не поступало.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.