Бывшая штаб-квартира ООН в иракской Сулеймании дважды подверглась удару БПЛА

Бывшая штаб-квартира Организации Объединённых Наций в иракском городе Сулеймания в течение часа два раза подверглась ударам беспилотных летательных аппаратов. О случившемся сообщил новостной портал Shafaq News.

Первый беспилотник поразил цель неподалёку от гостиницы Titanic Hotel в центральной части города. Спустя примерно 40 минут второй дрон атаковал то же строение. Источники в местных службах безопасности пока не могут оценить масштабы разрушений и сообщить о возможных пострадавших.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы и сотрудники полиции. Начато расследование обстоятельств нападения на здание, которое ранее служило офисом представителей ООН в Сулеймании.

Ранее американская военная база, расположенная рядом с аэропортом в иракском городе Эрбиль, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Незадолго до этого иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара с использованием твердотопливных ракет по военному объекту Соединённых Штатов, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).