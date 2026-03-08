Владимир Путин
Регион
7 марта, 23:55

Бывшая штаб-квартира ООН в иракской Сулеймании дважды подверглась удару БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Бывшая штаб-квартира Организации Объединённых Наций в иракском городе Сулеймания в течение часа два раза подверглась ударам беспилотных летательных аппаратов. О случившемся сообщил новостной портал Shafaq News.

Первый беспилотник поразил цель неподалёку от гостиницы Titanic Hotel в центральной части города. Спустя примерно 40 минут второй дрон атаковал то же строение. Источники в местных службах безопасности пока не могут оценить масштабы разрушений и сообщить о возможных пострадавших.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы и сотрудники полиции. Начато расследование обстоятельств нападения на здание, которое ранее служило офисом представителей ООН в Сулеймании.

«Мы это запомним»: Трамп едко прошёлся по планам Британии отправить авианосцы на Ближний Восток
Ранее американская военная база, расположенная рядом с аэропортом в иракском городе Эрбиль, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Незадолго до этого иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара с использованием твердотопливных ракет по военному объекту Соединённых Штатов, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
