Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в США

Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в американском Мичигане, заявил шериф округа Окленд Майкл Бушар. Его слова приводит телеканал CNN. Все они отравились продуктами горения, когда эвакуировали гражданских из здания и искали нападавшего.

«Сейчас они находятся в больнице, где получают лечение», — сказал полицейский.

Мотив виновника до сих пор не ясен. По словам главы местного ФБР Дженнифер Раньян, расследование ведут более ста сотрудников ведомства.