Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в США
Работа полиции на месте нападения на синагогу в США. Обложка © ТАСС / AP / Corey Williams
Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в американском Мичигане, заявил шериф округа Окленд Майкл Бушар. Его слова приводит телеканал CNN. Все они отравились продуктами горения, когда эвакуировали гражданских из здания и искали нападавшего.
«Сейчас они находятся в больнице, где получают лечение», — сказал полицейский.
Мотив виновника до сих пор не ясен. По словам главы местного ФБР Дженнифер Раньян, расследование ведут более ста сотрудников ведомства.
Напомним, в Мичигане мужчина на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу из винтовки. Охранники дали отпор нападавшему, один человек погиб. Правоохранительные органы взяли под охрану местные еврейские общины. СМИ писали, что виновником оказался уроженец Ливана, 41-летний Айман Мохамад. В ФБР заявили об антисемитском характере нападения.
