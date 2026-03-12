Напавший на синагогу в Мичигане убит сотрудниками службы безопасности

Мужчина, протаранивший синагогу в Мичигане и открывший там огонь, застрелен сотрудниками службы безопасности. Об этом пишет Associated Press.

Обстановка у синагоги, где произошла стреоьба. Видео © X / fnkey

Предварительно, нападавший погиб ещё в момент, когда его машина врезалась в здание — охранники открыли по авто огонь. При себе у преступника была винтовка. Расследованием на месте занимаются сотрудники ФБР и Управления по борьбе с терроризмом. Параллельно, в районе происшествия, были приняты дополнительные меры безопасности для еврейских общин.

Шериф округа Окленд Майк Бушар подтвердил, что охрана применяла оружие против мужчины. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и выясняют мотивы его действий.

Ранее Life.ru публиковал кадры, на которрых видно, как машина въезжает в здание синагоги, после чего были слышны выстрелы. ЧП произошло в городе Уэст-Блумфилд в пригороде Детройта.