В Техасе мигрант из Сенегала с символикой Ирана открыл огонь по людям в баре

В американском Остине, штат Техас, мужчина открыл огонь возле барной террасы Buford’s Backyard Beer Garden, расположенной недалеко от кампуса Техасского университета. Как сообщает New York Post со ссылкой на правоохранителей, нападавший был одет в толстовку с надписью «Собственность Аллаха» и футболку с иранским флагом.

Стрельба в баре. Видео © X / Nathan Comeaux

Мужчина, устроивший стрельбу в баре. Фото © X / .*Funkytown™*.

Диане прибыл в Соединённые Штаты 13 марта 2000 года по туристической визе B-2 в период президентства Билла Клинтона. В июне 2006 года он получил статус постоянного жителя, заключив брак с гражданкой США. 5 апреля 2013 года ему предоставили американское гражданство, несмотря на постоянно растущее число правонарушений, совершённых им в Нью-Йорке и Техасе.

Правоохранительные органы знали его как эмоционально неуравновешенного человека ещё до нападения. В штате Техас в 2022 году его арестовали по делу о ДТП. В Нью-Йорке задержания происходили в период с 2001 по 2016 год. В 2001 году его арестовали за незаконную торговлю. Подробности этих эпизодов не раскрываются.

Стрельба началась около двух часов ночи, когда заведение закрывалось и посетители расходились. По словам начальника полиции Остина Лизы Дэвис, мужчина несколько раз проехал по кварталу, затем остановился перед баром. Он стал стрелять из окна по людям на террасе, после чего вышел из автомобиля и стрелял по прохожим на улице. Двое посетителей погибли на месте. Ещё 14 человек были доставлены в больницы, трое находятся в критическом состоянии. Сам преступник также погиб.

Исполняющий обязанности специального агента ФБР в Сан-Антонио Алекс Доран заявил, что делать окончательные выводы о мотивах преждевременно, однако в действиях нападавшего и обнаруженных в машине предметах есть признаки связи с терроризмом. Мэр Остина Кирк Уотсон выразил соболезнования пострадавшим.

