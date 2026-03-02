Владимир Путин
1 марта, 23:44

В Пакистане 20 человек погибли в ходе протестов против операции США

Обложка © X / The Khorasan Diary

В Пакистане в столкновениях на фоне протестов против ударов США и Израиля по Ирану погибли как минимум 20 человек, более ста получили ранения. Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на правоохранителей.

Протесты охватили Исламабад, Лахор, Пешавар и Карачи. Толпы протестующих пытались прорваться к американским дипмиссиям. В столице три человека погибли при столкновениях с полицией.

Ранее шесть человек получили травмы в результате удара ракеты по одной из ключевых магистралей Иерусалима. Врачи скорой помощи и парамедики оказывают медицинскую помощь мужчине 50 лет в состоянии средней тяжести и 5 лицам в состоянии лёгкой степени тяжести. В результате атаки также пострадали автомобили и элементы городской инфраструктуры.

