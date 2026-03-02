Минобороны ОАЭ отчитались об уничтожении более 500 дронов и 150 ракет Ирана
Эмираты раскрыли статистику отражения иранских ударов. Министерство обороны ОАЭ заявило, что с начала эскалации силы ПВО страны уничтожили более 500 беспилотников и 150 ракет, выпущенных с территории Ирана.
«С начала иранских атак отрядами ПВО был обнаружен 541 беспилотник, 506 из них были уничтожены, 35 упали в море», — сообщают в ведомстве.
По ракетам статистика не менее внушительная — зафиксировано 165 баллистических ракет, 152 перехвачены, 13 ушли на дно Персидского залива.
Ранее ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве всех дипломатов из Ирана. Причиной жёсткого ответа Абу-Даби могло послужить уничтожение радара ПВО на территории ОАЭ высокоточной ракетой. Параллельно российские туристы без каких-либо препятствий пересекают сухопутную границу между Оманом и ОАЭ, несмотря на появившуюся ранее информацию об ограничениях для иностранцев. Основная трудность сейчас — большое скопление машин, из-за чего время ожидания растягивается до двух часов.
