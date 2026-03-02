Минобороны ОАЭ отчитались об уничтожении более 500 дронов и 150 ракет Ирана

Эмираты раскрыли статистику отражения иранских ударов. Министерство обороны ОАЭ заявило, что с начала эскалации силы ПВО страны уничтожили более 500 беспилотников и 150 ракет, выпущенных с территории Ирана.

«С начала иранских атак отрядами ПВО был обнаружен 541 беспилотник, 506 из них были уничтожены, 35 упали в море», — сообщают в ведомстве.

По ракетам статистика не менее внушительная — зафиксировано 165 баллистических ракет, 152 перехвачены, 13 ушли на дно Персидского залива.