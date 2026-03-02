Владимир Путин
1 марта, 22:10

ОАЭ закрывают посольство в Тегеране и отзывают дипломатов из Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia

Объединённые Арабские Эмираты объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве всех дипломатов из Ирана. Соответствующее заявление распространил МИД ОАЭ в воскресенье.

«ОАЭ объявляют о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла и всех членов дипмиссии в Иране», — резюмируется в официальном пресс-релизе.

Этот шаг стал фактически разрывом дипломатических отношений между странами. Ранее КСИР заявил об уничтожении радара ПВО на территории ОАЭ высокоточной ракетой, что могло стать причиной столь жёсткого ответа Абу-Даби.

Российских туристов выпускают из ОАЭ в Оман только на автомобилях
Ранее элитное подразделение КСИР сообщило о двух успешных атаках: повреждён вспомогательный корабль ВМС США и уничтожен радар ПВО на территории ОАЭ. В ведомстве официально объявили, что иранские силы продолжат преследование кораблей США в регионе, фактически начиная морскую охоту на американский флот.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
