Неизвестный на авто въехал в здание синагоги в Мичигане и открыл стрельбу

В американском штате Мичиган неизвестный на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу. Инцидент произошёл в небольшом городе Уэст-Блумфилд, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кадры из Мичигана, где вооруженный человек открыл стрельбу в синагоге. Видео © X/ Mossad Commentary

По предварительным данным, автомобиль намеренно врезался в здание синагоги Temple Israel. После столкновения машина загорелась, а водитель начал стрелять по людям, находившимся внутри или рядом со зданием. Очевидцы сообщили о серии выстрелов. В районе происшествия наблюдается сильное задымление. На место уже прибыли полицейские и экстренные службы.

После случившегося, несколько школ поблизости были закрыты или переведены в режим повышенной готовности. Власти просят людей держаться подальше от места происшествия. Уэст-Блумфилд расположен примерно в 40 км к северо-западу от Детройта.

Ранее в Техасе мигрант из Сенегала с символикой Ирана открыл огонь по людям в баре. Нападавший был одет в толстовку с надписью «Собственность Аллаха» и футболку с иранским флагом.