В машине напавшего на синагогу в Мичигане нашли крупный арсенал взрывчатки

В автомобиле, протаранившем синагогу в Мичигане, обнаружено большое количество взрывчатки. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей силовых структур. Инцидент произошёл у здания Temple Israel. Специалисты обнаружили взрывчатые вещества в кузове машины.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил, что сапёры сейчас занимаются разминированием автомобиля. Глава департамента также сообщил, что внутри машины возник пожар. Причины возгорания выясняются.

«Шериф округа Окленд Майкл Бушар подтвердил, что в настоящее время специалисты работают над разминированием транспортного средства», — передаёт телеканал.

Напомним, ранее в городе Уэст-Блумфилд в штате Мичиган неизвестный на автомобиле протаранил здание синагоги. После столкновения он открыл стрельбу. Власти эвакуировали и закрыли несколько близлежащих школ. Нападавший был вооружён винтовкой. Охранники синагоги вступили с ним в перестрелку, в результате которой мужчина погиб. Расследованием происшествия занялись сотрудники ФБР и Управления по борьбе с терроризмом. Правоохранительные органы также усилили меры безопасности для еврейских общин в регионе.