7 марта, 04:21

Четыре человека устроили перестрелку в Дагестане из-за денег, двое ранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

В Махачкале произошла перестрелка. Инцидент случился во дворе жилого дома. Об этом информирует телеграм-канал Mash Gor.

Четыре человека устроили перестрелку в Дагестане из-за денег. Видео © Telegram / Mash Gor

По данным канала, «Лада» заехала во двор на Юсупова, группа из четырёх человек следила за мужчиной — у них был конфликт из-за денег. Трое в масках выскочили из машины и открыли огонь. В результате инцидента ранения получили два человека.

Личности нападавших установлены. Они скрылись с места происшествия.

Ранее в подмосковном Воскресенске произошёл инцидент со стрельбой. Конфликт между двумя водителями возник из-за спора о парковочном месте во дворе дома на улице Пионерской. В ходе ссоры один из мужчин применил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался местный житель 1958 года рождения. У него изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

