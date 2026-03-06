Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 18:30

Дорожный конфликт между водителями в Подмосковье закончился стрельбой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковном Воскресенске полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента со стрельбой, произошедшего во дворе жилого дома на улице Пионерской. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Поводом для конфликта стала ссора на дороге — мужчины не смогли поделить парковочное место. В ходе выяснения отношений один из участников достал пистолт и выстрелил в своего визави. Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемого задержали, им оказался местный житель 1958 года рождения. Правоохранители изъяли у него травматическое оружие. Против стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

При стрельбе на концерте в Цинциннати пострадали девять человек
При стрельбе на концерте в Цинциннати пострадали девять человек

На днях в американском городе Остин штата Техас произошла стрельба в баре. В результате происшествия погибли три человека, 13 получили ранения. Полиция ликвидировала подозреваемого ответным огнём. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Очевидцы сообщили, что конфликт возник после драки между несколькими посетителями заведения.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar